Düzce\'de Efsanevi Kamyon Yeniden Hayat Buldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de dedelerinin sattığı kamyonu bularak tadilat yaptıran ve 'Sevli Boylum Al Yazmalım' filmindeki kamyona benzeten Acar ailesi hem dedelerinin hatırasını yaşatıyor hemde filmin efsanesini sürdürüyorlar.

Düzce'de uzun yıllar kamyonculuk yapan ve çevresinde "Kamyoncu Süleyman" olarak tanınan Süleyman Acar, işlerini büyütmek amacıyla çok sevdiği kamyonunu sattı. Acar'ın 2012 yılında hayatını kaybetmesinin ardından ailesi, dedelerinden kalan hatırayı yeniden yaşatmak için kamyonun izini sürmeye başladı.

Aile, kamyonu bulabilmek için Gaziantep, Diyarbakır ve Artvin'e kadar gitti. Uzun süren arayışların ardından araç, Gebze'de bulundu. Kullanılamayacak durumda olan kamyon, kapsamlı bir restorasyondan geçirilerek yeniden ayağa kaldırıldı.

Süleyman Acar'ın ailesi, hem dedelerinin hatırasını yaşatmak hem de Acar'ın çok sevdiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmine duydukları sevgiyi yansıtmak amacıyla kamyonu filmdeki unutulmaz kırmızı kamyona benzetti. Kamyonun üzerine Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın fotoğrafları da yerleştirildi.

Filmdeki kamyona olan benzerliğiyle dikkat çeken araç, sergilendiği yerlerde vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. İnsanlar kamyonun önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, Acar ailesi de dedelerinin hatırasının yaşatılmasından mutluluk duyuyor.

Süleyman Acar'ın torunu Tuğçe Acar (26), kamyonun hikayesini şöyle anlattı: "Kamyon dedeme ait. Kendisi Düzce'de 'Kamyoncu Süleyman' olarak bilinirdi. Gençlik yıllarında kamyonculuk yapmış, daha sonra işlerini büyütmek için bu kamyonu satmış. Dedem 2012 yılında vefat etti. Vefatının ardından aracı bulmaya karar verdik. Çok uzun süre aradık. Gaziantep'e, Diyarbakır'a ve Artvin'e gittik. Sonunda aracı Gebze'de bulduk. Bulduğumuzda kötü durumdaydı. Daha sonra restore ederek yeniden bu hale getirdik."

Dedesinin "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini çok sevdiğini belirten Acar, "Biz de bu filmi çok seviyoruz. Bu nedenle kamyonu filmdeki kamyona benzettik. Araç 10 yılı aşkın süredir bizde ve çok büyük ilgi görüyor. İnsanların gelip kamyonla fotoğraf çektirmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Kadir İnanır'a karşı ailece büyük bir sevgi beslediklerini ifade eden Tuğçe Acar, "Dedem vefat ettiğinde ne hissettiysem, Kadir İnanır'ın vefat haberini aldığımda da aynı duyguları yaşadım. Normalde kamyonu kapalı garajda muhafaza ediyoruz. Kadir İnanır'ın vefat haberinin ardından kamyonu garajdan çıkardık. Bizim için bir dede neyse Kadir İnanır da odur" şeklinde konuştu.

Yıllar sonra bulunan ve yeniden hayata döndürülen kamyon, bugün hem Süleyman Acar'ın hatırasını yaşatıyor hem de Türk sinemasının unutulmaz filmi "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın hafızalardaki izlerini Düzce'de yaşatmaya devam ediyor. - DÜZCE