Düzce'de Engelsiz Piknikte Özel Bireyler Unutulmaz Bir Gün Geçirdi - Son Dakika
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Düzce'de Engelsiz Piknikte Özel Bireyler Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Düzce\'de Engelsiz Piknikte Özel Bireyler Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel engelsiz piknikte özel bireyler at bindi, müzik eşliğinde göbek atarak keyifli bir gün geçirdi. Pikniğe bin 500 özel birey ve aileleri katıldı.

22.05.2024 15:59  Güncelleme: 16:04
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Düzce(İHA) – Düzce'de geleneksel engelsiz piknikte özel bireyler at bindi, çalan müzikler eşliğinde göbek atarak gönüllerince bir gün geçirdi.

Düzce Belediyesi tarafından her yıl yapılan ve gelenekselleşen "Engelsiz Piknik"in 4.'ncüsü Gölyaka Kültür Park'ta yapıldı. Düzce'de ve ilçelerinde yaşayan yaklaşık bin 500 özel birey ve ailelerinin katıldığı pikniğe Düzce Belediye Başkanı Dr. Fark Özlü, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, Beyköy Belde Belediye Başkanı Fatih Ocak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ile özel bireylerin aileleri katıldı.

Piknikte özel bireyler için illüzyonist Serkan Yazıcı gösteri yaparken, Yazıcı'nın şovlarını özel minikler nefeslerini tutarak izledi. Gösteriler sonrasında ise çalınan müziklere özel minikler ve bireyler göbek artarak eşlik etti. Özel bireyler ve aileleri Düzce belediyesi tarafından hazırlanan yemekleri yerken, piknik alanında kurulan parkurda ücretsiz ata bindi. Bazı özel gençler ise ata binmek istemedi. Ailelerinin bütün ısrarına rağmen özel gençleri ikna etmek kolay olmadı.

" Türkiye'ye örnek bir organizasyon oluyor"

Piknik ile ilgili olarak açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şunları söyledi; "Bunu her sene yapıyoruz gerçekten örnek bir organizasyon. Düzce'de yaşayan engelli aileleri bir araya getiriyoruz. Çocuklarınıza eğlenceler planlıyoruz. Düzce'nin en güzide parklarından olan Gölyaka Kültür Park'ta bu etkinliği yapıyoruz. Burada bin 500 ailemize hayatı değerlendirip, güzel bir zaman geçiriyoruz. Engelsiz yaşam merkezimi ve engelsiz kafemiz var. Orada bu gençlerimiz çalışıyor. Bu faaliyetlerimizi daha da genişleteceğiz."

Piknik Düzce Belediyesi'ne bağlı çeşitli birimlerin özel bireyler için hazırladığı etkinliklerle gün boyu devam etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Engelsiz Piknikte Özel Bireyler Unutulmaz Bir Gün Geçirdi - Son Dakika

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