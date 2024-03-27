Düzce'de Farklı Ülkelerden Gelen Üniversite Öğrencileri İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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Düzce'de Farklı Ülkelerden Gelen Üniversite Öğrencileri İftar Programında Buluştu

Düzce\'de Farklı Ülkelerden Gelen Üniversite Öğrencileri İftar Programında Buluştu

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görmek için farklı ülkelerden gelen gençler, Vakti Vefa Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve güven içinde okullarına devam etmeleri için destek verildi.

27.03.2024 09:09  Güncelleme: 09:11
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Düzce'ye farklı ülkelerden gelen üniversite öğrencileri iftarda bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görmek için farklı ülkelerden Düzce'ye gelen gençler Vakti Vefa Derneği'nin ev sahipliğinde iftar programında bir araya geldi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen iftarda milletler buluşması yapıldı. Programda konuşan Vali Selçuk Aslan, "Düzce'de eğitim gören öğrencilerimizin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve güven içinde okullarına devamları için destek veriyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Farklı Ülkelerden Gelen Üniversite Öğrencileri İftar Programında Buluştu - Son Dakika

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