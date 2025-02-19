Düzce'de Finans Sektörü İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Düzce'de Finans Sektörü İstişare Toplantısı

Düzce\'de Finans Sektörü İstişare Toplantısı

DTSO, banka temsilcileriyle finansal çözümler için bir araya geldi, ortak öneriler geliştirildi.

19.02.2025 12:29
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na (DTSO) kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdüren banka şubelerinin temsilcileri, finans sektöründeki üyeler ile diğer üyelerin ortak paydada buluşabileceği çözüm önerileri üretmek adına bir toplandı gerçekleştirildi.

DTSO'da gerçekleştirilen istişare toplantısına DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Vergi Dairesi Müdürü Sevgi Karaca ile Düzce'deki banka şubelerinin yöneticileri katıldı. Programda konuşan Oda Başkanı Erdoğan Bıyık, "Bildiğiniz üzere odamıza kayıtlı 4800'ün üzerinde üyemiz var. Bu üyelerimizin yaklaşık 450'si sanayiciyken, geriye kalanlar tacir niteliğinde faaliyet göstermektedir. Ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önüne alınırsa özellikle tacir sıfatındaki iş insanlarımızın yükünün ne kadar ağır olduğunu ortadadır. Günümüzde uygun finans kaynaklarına erişim her zamankinden daha zor hale gelmiştir. Oda olarak sürecin paydaşı olan finans sektöründeki üyelerimizin ve diğer üyelerimizin karşılıklı menfaatlerini gözetmek durumundayız. Bugün burada finans sektöründeki üyelerimize ile diğer üyelerimizin ortak paydada bulunabileceği, çözüm önerileri üretmek adına bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında katılımcılara DTSO tanıtım filmi gösterimi yapıldı. Gerçekleşen istişare toplantısında, e-haciz uygulamaları ve iş insanlarının bu konuda yaşadığı mağduriyetlerin çözüm önerileri hem finans kuruluşları hem de vergi dairesi açısından ele alınırken konuyla ilgili görüşler hem bankaların genel müdürlüklerine hem de TOBB'a iletilmek üzere kayda geçildi. Piyasaların rahatlayabilmesi adına geliştirilebilecek kredi teklif paketleri konusunda da talepleri finans kuruluşlarına ileten Bıyık, katılımlarından dolayı tüm paydaşlara teşekkür etti. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişlerinin yapılmasıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Finans Sektörü İstişare Toplantısı - Son Dakika

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