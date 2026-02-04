Gazeteciler Keşir ve Özlü\'yü ağırladı

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Milletvekili Keşir, ziyarette Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin kısa sürede güzel etkinlikler yaptığını vurgulayarak, bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalara destek olacağını ifade etti. Keşir, ayrıca Düzce'de son dönemde gerçekleştirilen kamu projeleri ve yeni yatırımlar konusunda da bilgiler paylaştı. Belediye Başkanı Faruk Özlü de, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'ne ve gazetecilere mesleki çalışmalar konusunda destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Keşir ve Özlü daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE