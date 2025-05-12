Düzce\'de Geleneksel Pilav Günü Etkinliği

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin sosyal ve mesleki dayanışmasını artırmak amacıyla kurulan Sosyal Komite tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ek binada gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Düzce'nin önemli yöresel değerlerinden biri olan ve coğrafi işaretle tescillenmiş Konuralp Pirinci ile hazırlanan Konuralp Pilavı katılımcılara ikram edildi. Yerel lezzetlerin tanıtımına da katkı sunan bu anlamlı etkinlik hem damaklarda iz bıraktı hem de kurum içi iletişimi pekiştirdi.

İl Müdürü Esra Uzun, etkinliğe katılarak personeliyle bir araya geldi ve dayanışma ortamına katkı sağladı. Esra Uzun, Sosyal Komite'nin bu tür organizasyonlarla kurum içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam edeceğini belirtti. Sosyal Komite, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında da çeşitli faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefleyerek, önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerle personelin sosyal yaşamına renk katmayı sürdürecek. - DÜZCE