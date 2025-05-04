Düzce\'de Gençler Kütüphane İçin Sıraya Giriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de YKS ve KPSS'ye hazırlanan gençler, şehir merkezindeki kütüphanelerde yer bulabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor.

Türkiye'de genellikle mağazaların indirim günlerinde, ucuz ekmek ve yiyecek kampanyalarında rastlanan kuyruk manzaraları, Düzce'de bu kez kütüphaneler için yaşanıyor. Şehir merkezindeki kütüphanelerde yer bulabilmek için gençler sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle hayata geçirilen Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi ve İl Halk Kütüphanesi'nde ciddi yoğunluklar yaşanıyor.

"Burada motive oluyorum"

Millet Kütüphanesi'nde ders çalışan Ahmet Selman Şirin, "Aziziye Mahallesi'nde oturuyorum. Hafta sonunda ders çalışmam gerekiyordu. Diğer kütüphaneler gibi burası da erken açıldığı için ben de erkenden geldim, kapısında bekledim. Burası daha sessiz ve sakin olduğu için motive olmam daha kolay oluyor, daha verimli ders çalışabiliyorum. Evimde ailem oluyor ve ders çalışabileceğim ortam olmayabiliyor. Buraya arkadaşlarımla geliyorum. Birlikte çalışınca motivasyon kolay oluyor" dedi.

"Ev ortamında ders çalışmak çok da kolay olmayabiliyor"

Sınavlara hazırlanan öğrencilerden Zeynep Sena Taştan ise kütüphanede arkadaş ortamında ders çalışmanın daha verimli olduğunu belirterek, "Kütüphaneyi kullanmak için Koçyazı Mahallesi'nden geliyorum. Genellikle ders çalışmak için kütüphaneyi tercih ediyorum. Buraya kadar gelmesi zor oluyor ama yapıyoruz bir şekilde. Arkadaşlarımızla grupça ders çalışıyoruz. Evimde burası kadar verimli ders çalıştığımı söyleyemem. Ne kadar çalışmak için çabalasam da aile ortamı ya da başka nedenler zorluyor. Burada arkadaş ortamında çalışmak daha iyi oluyor. Grupça çalışmak insanı daha çok motive ediyor" diye konuştu.

"Daha verimli, daha odaklı ders çalışabilmek için kütüphaneyi tercih ediyorum"

Ahmet Emin Mutlu ise, "Daha verimli, daha odaklı ders çalışabilmek için kütüphaneyi tercih ediyorum. Evimizde de çalışabiliyoruz ama kütüphanelerdeki kadar verimli olmuyor. Kütüphanelerde herkes ders çalıştığı için insan ister istemez kendisini derslerine veriyor ve odaklanarak çalışabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Yer bulamıyoruz"

Kütüphanede bazen yer bulamadığına dikkat çeken Mutlu, "Bu nedenle erken gelmek zorunda kalıyoruz. Kütüphane sayısı Düzce'de yeterli değil. Maalesef yer bulamıyoruz. Çok sayıda öğrenci ve mezun var. O nedenle kütüphanelerde yer kalmıyor" dedi. - DÜZCE