Düzce\'de Gençler Zafer Bayramını Yürüyerek Kutladı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte gençler 8 kilometre yürüdü, yürüyüşün sonunda ise Türk Bayrağı açarak Zafer Bayramını kutladı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos zafer yürüyüşü ve trekking etkinliğinde gençler bir araya geldi. Büyük Zaferin 102. yıl dönümünde 14-30 yaş arası gençler 8 kilometre yürüyüp Ay Yıldızlı bayrağımızı açtılar.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Pişkin'de gençlerle birlikte yürüdü ve gençleri tebrik etti. - DÜZCE