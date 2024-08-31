Düzce'de Gençler Zafer Bayramını Yürüyerek Kutladı - Son Dakika
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Düzce'de Gençler Zafer Bayramını Yürüyerek Kutladı

Düzce\'de Gençler Zafer Bayramını Yürüyerek Kutladı

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte gençler 30 Ağustos Zafer Bayramı için 8 kilometre yürüdü ve Türk Bayrağı açarak kutlama yaptı.

31.08.2024 09:16  Güncelleme: 09:17
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte gençler 8 kilometre yürüdü, yürüyüşün sonunda ise Türk Bayrağı açarak Zafer Bayramını kutladı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos zafer yürüyüşü ve trekking etkinliğinde gençler bir araya geldi. Büyük Zaferin 102. yıl dönümünde 14-30 yaş arası gençler 8 kilometre yürüyüp Ay Yıldızlı bayrağımızı açtılar.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Pişkin'de gençlerle birlikte yürüdü ve gençleri tebrik etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Gençler Zafer Bayramını Yürüyerek Kutladı - Son Dakika

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