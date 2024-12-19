Düzce'de Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Düzce\'de Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, gençlerin talepleri üzerinde duran Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, gençlik projeleri ve spor imkanları hakkında bilgi verdi.

19.12.2024 15:16  Güncelleme: 15:18
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayında Düzce Belediyesi'nin temsil eden Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Düzce Belediyesi çatısı altında düzenlenen gençlik çalışmalarından bahsederek spor, sanat ve kültürel etkinliklerde gençlerin taleplerine öncelik verildiğine dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde düzenlediği Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde tüm kurumların iş birliği ile yapıldı. Toplantıya Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal, STK ve kurum temsilcileri ile üniversite ve lisede öğrenim gören 200'den fazla genç katıldı. Ulusal gençlik politikalarının gençlerden alınan önerilerle çalıştayda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Düzce Belediyesi'nin gençlik projelerinde örnek teşkil ettiğini belirtti.

"Spor akademisi gençlerimize hem rehber hem de kimlik oldu"

Konuşmasında gençlik politikalarının, Düzce Belediyesi bünyesindeki projeler sayesinde büyük verimlilikle uygulandığına dikkat çeken Coşkun konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bakanımız, Başkanımız Dr. Faruk Özlü öncülüğünde kurduğumuz Düzce Belediyesi Spor Akademisi profesyonel liglerde mücadele eden sporcularımıza bir rehber, kimlik olmakla beraber sporu hobi olarak benimseyen gençlerimize de her zaman kucak açmaktadır. Şıralık Spor Kompleksi, Bahçeşehir Spor Salonu, Aziziye Spor Salonu ve inşasına çok kısa süre içinde başlayacağımız Kiremitocağı Spor Kompleksi, tüm vatandaşlarımızın yaşam tarzında spora yer vermesi için sağladığımız imkanlardan bazılarıdır. Gençlik politikalarını sadece oluşturma sürecinde üzerine çalışılan bir konu olarak değil, uygulama projelerinde ortaya konulan sonuçlar olarak görmekteyiz."

Gençlere yönelik birçok organizasyon düzenlendi

Coşkun gençlerle birebir temas halinde yürütülen organizasyonlardan bahsederek gençlerin taleplerine yönelik proje ve etkinliklerin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Bu anlayış çerçevesinde geçtiğimiz yaz her yaştan kardeşimize ulaşmak amacıyla 63 mahallemizde 'Spor Mahallemde' organizasyonları düzenledik. Her mahallede gençlerimiz için spor alanları oluşturduk, konsol oyunlarında deneyim kazanmalarını, yeteneklerini keşfetmelerini sağladık. Sürekliliğin sağlanması, gençlerimizle kurduğumuz iletişimin kopmaması için geziler düzenledik. Düzce içinde ve çevre illerde organizasyonlar düzenleyerek kültürel zenginliğimizi kardeşlerimize anlattık, bilgilendirdik. Şehrimizin saklı tarihini, muhteşem doğasını, denizini, mağarasını, yaylalarını kamp organizasyonlarımız ile kendilerine tanıttık. Yaşadıkları şehri önce kendilerinin sahiplenmelerini, sonra şehrimize dışarıdan gelen kardeşlerimize sevdirmelerini sağladık. Bunlar yaptığımız çalışmaların sadece bir kısmıdır ve bu gibi etkinliklerimizin devamı olacaktır."

Çalıştay'ın son kısmında gençler, ilgili kurum temsilcilerine sorularını sordu, taleplerini iletti. Farklı konularda paylaşılan önerilerin çalıştayın sonuç belgesinde yer alacağı katılımcılar ile de paylaşıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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