Düzce'de Hacı Hikmet Şen Camii Açıldı - Son Dakika
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Düzce'de Hacı Hikmet Şen Camii Açıldı

Düzce\'de Hacı Hikmet Şen Camii Açıldı

Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde deprem sonrası inşa edilen Hacı Hikmet Şen Camii, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta Düzce Valisi ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri konuşma yaptı.

16.11.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Beyköy Beldesinde yapımı tamamlanan Hacı Hikmet Şen Camii törenle açıldı.

Düzce'de 23 Kasım 2022'de gerçekleşen depremde ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan Hacı Hikmen Şen Cami yerine yenisi yapıldı ve dualarla Beyköy'de açıldı. Açılışa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Müftüsü Osman Aydın, Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak, hayırsever Ahmet Emin Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Kondi, "Camiler dirilişimizin sembolüdür. Bu güzel eserlerin en büyük süsü cemaatimizdir. Camiler istiklalimizin ve istikbalimizin göstergesidir" dedi. Kondi, kurdele kesiminin ardından açılış duasını ve akabinde cuma hutbesini irad etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Hacı Hikmet Şen Camii Açıldı - Son Dakika

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