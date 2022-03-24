Düzce'de Hatimli teravih kılınacak camiler belli oldu - Son Dakika
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Düzce'de Hatimli teravih kılınacak camiler belli oldu

24.03.2022 09:45
Düzce'de Hatimli teravih kılınacak camiler belli oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.

Müftülük, Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacağı belirledi. Buna göre merkezde 3, diğer ilçelerde birer olmak üzere toplam 8 camide hatimle teravih namazı kılınacak.

Merkez'de Hacı Davut Camii'nde İmam Hatip Murat Safa, Kültür Mahallesi Camii'nde Uzman İmam Hatip Bekir Gülbahar ve Beyciler Fatih Camii'nde Vaiz İsmail Lezgi hatimle teravih namazı kıldıracak.

İlçelerde ise Akçakoca'da Nuruosmaniye Camii'nde İmam Hatip Yunus Öztaş, Cumayeri Yeni Camii'nde Kur'an-ı Kerim öğreticisi Hasan Bay ve 5 öğrenci, Çilimli Yeşiltepe Hüseyinağa Camii'nde İmam Hatip Ömer Ulusoy, Kaynaşlı M. Emin Turna Camii'nde Kur'an-ı Kerim öğreticisi İsmail Kuyucu ve Yığılca Orhangazi Camii'nde İmam Hatip Mehmet Kılıç hatimle teravih namazı kıldıracak. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce'de Hatimli teravih kılınacak camiler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Hatimli teravih kılınacak camiler belli oldu - Son Dakika
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