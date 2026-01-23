Kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde belediyenin imkanlarıyla yapılan ilk akıllı durak sapak mevkiinde kuruldu. Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, akıllı durakların sayısının artacağını söyledi.

Çilimli Belediyesi, ilçede toplu taşıma altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye tarafından tasarımı ve imalatı tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen ilk akıllı durak, sapak mevkisinde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, "Belediyenin ihtiyaçlarını kendi öz kaynaklarımız ve imkanlarıyla karşılamaya devam ediyoruz. Modern yapısı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çeken Akıllı Durak, toplu taşıma kullanan vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir bekleme alanı sunacak. Akıllı duraklarımızın sayısını arttıracağız, ilçemize ve hemşehrilere hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE