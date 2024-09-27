Düzce\'de İtfaiye Haftası Kutlama Etkinlikleri

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 7 gün 24 saat görev yapan ateş savaşçılarının İtfaiye Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen ve yönetimini Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İtfaiye Haftasını kutladılar. Şube Başkanı Ali Kemal Esen, yangından trafik kazalarına, doğal afetlerden arama kurtarma faaliyetlerine kadar insanların can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat her türlü zor şartlar altında çalışan İtfaiyecilerin 310'uncu kuruluş yıldönümü kutladı ve "Tüm çalışma arkadaşlarımızı Allah'ü Teala muhafaza eylesin. Başarılı çalışmalarının devamını dileriz" ifadelerinde bulundu.

İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - DÜZCE