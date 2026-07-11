Mutfak atölyesinde lezzet sınavı tam not aldı

Düzce Belediyesinin koordinasyonunda yürütülen "Mutfak Atölyesi Tarım Akademisinde Kuruluyor" projesinde eğitim gören kursiyerler, hazırladıkları çökertme kebabı ve cheesecake ile düzenlenen tadım gününde misafirlerinden tam not aldı.

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen ve geçtiğimiz Mayıs ayında çalışmalarına başlayan 'Mutfak Atölyesi Tarım Akademisinde Kuruluyor' projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler, düzenlenen tadım gününde Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünü ağırladı.

Kadınların gıda ve hizmet sektöründe istihdamını kolaylaştırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen proje çerçevesinde eğitimler devam ediyor. Düzce Belediyesinin koordinasyonunda Mutfak Sanatları Merkezinde sürdürülen eğitimlerde teorik ve uygulamalı eğitim alan kursiyerler her hafta tadım günü etkinlikleri ile elde ettikleri deneyimleri sergilemeye devam ediyor.

Etkinliğin bu haftaki konukları Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan ve müdürlük personelleri olurken, kursiyerler, bu haftanın menüsü olarak konuklarına çökertme kebabı ve cheesecake ikramında bulundu.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan, yapılan çalışmaya yönelik yaptığı değerlendirme de projenin ortaya çıkmasına vesile olan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere MARKA ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye desteklerinden ötürü teşekkür ederek, müdürlük olarak bu tür etkinliklere daha fazla destek vereceklerini belirtti kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

Özenle hazırlanan yemek ve tatlıyı tadan misafirler ise kursiyerlere tam not verdi. Gerçekleştirilen tadım günü etkinlikleri belediye birimlerinin katılımıyla devam edecek. - DÜZCE