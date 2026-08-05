Düzce'de Kadın Üreticiye Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Kadın Üreticiye Destek Ziyareti

Düzce\'de Kadın Üreticiye Destek Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Müdürü Esra Uzun, yaban mersini üreticisi Simge Tokcan'ın bahçesini ziyaret etti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, şehirde alternatif tarım ürünleri yetiştiren kadın üretici Simge Tokcan'a ait yaban mersini bahçesini ziyaret etti.

Bahçede incelemelerde bulunan İl Müdürü Esra Uzun, üretim süreci, ürün verimliliği ve işletmenin yatırım detayları hakkında üretici Tokcan'dan bilgi aldı. Bartın doğumlu olan ve 5 yıl önce Düzce'ye yerleşerek üretime atılan Simge Tokcan, 4 yıl önce devlet destekli kredi imkanlarından yararlanarak bahçesini tesis ettiğini belirtti. Fidan temini, damla sulama altyapısı ve koruma teli yatırımlarını devlet desteğiyle hayata geçiren Tokcan, bu sezon 4. üretim dönemini yaşadığını aktardı. Bahçesinde 6 farklı yaban mersini çeşidi bulunduran üretici, bu yıl yaklaşık 3 tonluk rekolte ve hasat beklediğini ifade etti.

Bahçesindeki teknik altyapı hakkında bilgi veren Tokcan, devlet desteğiyle kurduğu modern damla sulama sisteminin yanı sıra, yörede "ayı üzümü" olarak da bilinen meyveyi yaban hayatından korumak için çit etrafına özel "ayı teli" elektrikli koruma sistemi çektiğini dile getirdi.

Mevcut durumda butik bir işletme olarak üretim yaptıklarını belirten kadın üretici, ilerleyen dönemde yaban mersini alanlarını daha da büyüterek Düzce ekonomisine ve tarımsal çeşitliliğe katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise devlet desteklerinin sahada böyle verimli yatırımlara dönüşmesinden ve kadın girişimcilerin üretime katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Simge Tokcan'a emeği için teşekkür edip bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Esra Uzun, Üretim, Tarım, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Kadın Üreticiye Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Böyle bir anket ilk kez yapıldı Seçim haritası komple değişiyor
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 13:09:04. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Kadın Üreticiye Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.