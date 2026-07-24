Düzce Belediyesi’nden kadınlara proje gezisi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, "Belediye Hizmette, Kadınlarımız Keşifte" programı kapsamında Karaca ve Cumhuriyet mahallelerinde yaşayan kadınları, tamamlanan ve yapımı devam eden belediye projeleriyle buluşturdu.

Düzce Belediyesi, vatandaşların kentte yürütülen yatırımları yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlediği "Belediye Hizmette, Kadınlarımız Keşifte" programına devam ediyor. Program kapsamında Karaca ve Cumhuriyet mahallelerinde yaşayan kadınlar, Düzce'ye değer katan tamamlanan yatırımları yerinde inceleme fırsatı bulurken, yapımı devam eden projeler hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Gezi boyunca belediye ekipleri, projelerin son durumu hakkında katılımcılara bilgi verirken, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini de dinleyerek not aldı. Düzce Belediyesi yetkilileri, vatandaşların fikir ve önerilerinin şehir yönetimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, kentin gelişimine ilgi gösteren ve düzenlenen programa katılım sağlayan tüm kadınlara teşekkür etti.