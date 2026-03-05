Düzce'de Kadınlar İhtiyaç Sahibi Bebeğe Kıyafet Ördü - Son Dakika
Düzce\'de Kadınlar İhtiyaç Sahibi Bebeğe Kıyafet Ördü
05.03.2026 10:00
Düzce'deki kadınlar, sinema salonunda film izlerken ihtiyaç sahibi bebekler için kıyafet ördü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kadınlar, ihtiyaç sahibi ailelerin bebekleri için sinema salonunda kışlık kıyafet ördü.

Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi, sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla "Sinemada Örgü Buluşması" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında kentteki bir sinema salonunda buluşan kadınlar, İbrahim Büyükakın'ın yazdığı ve başrolünde oynadığı "Mutluyuz mu?" filmini izlerken, bir yandan da yeni doğan bebekler için bere, atkı, yelek ve kazak gibi ürünler hazırladı. El emeği göz nuru örgüler, maddi durumu iyi olmayan ve yeni doğan bebekleri olan ailelere hediye edilecek.

"Biz sanırım geçmiş günleri özledik"

Düzce Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayfer Yüksel, yaptığı açıklamada, Düzceli kadınlarla bir araya gelerek hem sosyalleşmeyi hem de bir farkındalık çalışması yürütmeyi amaçladıklarını belirtti. Çocukluk yıllarında film izlerken örgü örüldüğünü hatırlatan Yüksel, "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun, Düzce'nin kadınları üretsin, bizde onların yaptığı çalışmaları anlatalım, paylaşalım, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayalım. Çocukluğumuzda film izlerken örgüler örülürdü. Biz sanırım geçmiş günleri özledik. Geçmişle bu günümüzü birleştirmek istedik" dedi.

Etkinliğe katılan kadın meclisi üyeleri de ışıkları tamamen kapatılmayan salonda hem film izleyip hem de ihtiyaç sahipleri için üretim yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kültür, Sinema, Düzce, Sanat, Yerel, Son Dakika

10:26
