Düzce'de Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Düzce'de Kan Bağışı Kampanyası

15.02.2026 09:57
Düzce Uzunmustafa İlkokulu'nda 180 ünite kan bağışlandı. Kızılay ve eğitim camiası destek verdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Uzunmustafa İlkokulu yönetimi ve okul aile birliği tarafından Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 180 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay'ın kış mevsimi ve yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla kan stoklarını güçlendirme çağrısı üzerine harekete geçen okul yönetimi, "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kampanya başlattı. Okul koridorlarında kurulan stantlarda öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu.

Kampanyaya destek veren Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Düzceli sanatçı Nurullah Çelebi, bağışçılara teşekkür ederek madalya takdim etti.

"1 ünite kan 3 cana hayat veriyor"

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Ramazan ayında kan stoklarında yaşanabilecek düşüşlere karşı önlem aldıklarını belirterek, "Özellikle kış ayı olması ve önümüzde Ramazan ayı olması nedeniyle stoklarımızda oluşacak muhtemel problemlere karşı, vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet etmiştik. Uzunmustafa İlkokulu yöneticileri ve okul aile birliği üyeleri, çağrımıza kulak verdiler. Bugün salon tıklım tıklım dolu. Çok ciddi bir teveccüh var. Ben her şey için teşekkür ediyorum. Kan, kaynağı insan olan tek ürün. Başka alternatifi kesinlikle yok. 1 ünite kan 3 cana hayat veriyor" dedi.

"Velilerimiz ve öğretmenlerimizle bir aradayız"

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ise etkinliğin önemine değinerek, "Bugün burada Kızılay ile beraber velilerimizi, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi davet ettiğimiz bir etkinlik için buluştuk. '1 kan 3 can demek' sloganıyla yola çıktık. Kan vermek için hepimiz buradayız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

