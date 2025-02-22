Düzce\'de Kar Yağışı ile Doğal Kayak Keyfi

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Düzce'de yoğun kar yağışı sebebi ile kar kalınlığı 30 santimetreyi geçince, genci, yaşlısı Bahçeşehir bölgesinde doğal kayak pistinde buluştu.

Düzce'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti. Bu duruma en çok çocuklar sevinirken, binlerce kişi de Bahçeşehir bölgesinde doğal kayak pistinde buluştu. Yeşilvadi park alanında yamaçlara çıkan aileler, çocuklarıyla bielikte yanlarında getirdikleri poşet, bot, kızak ile kayarak doyasıya eğlendiler. Soğuk havaya aldırmadan kayan çocuklarını izleyen, zaman zamanda onlarla birlikte kayan anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

"Biz de özlemişiz"

Çocukları ile birlikte doğal kayak merkezinde kayan Emre Yavuz, "Doğal olarak Allah'ın verdiği lütuf oldu burası. Belediyemizde sağ olsun hizmetlerde bulunuyor. İkramlar veriyorlar. Çocuklar mutlu biz mutluyuz. Elimizde küvet ile geldik. Kırıldığı için çocuklar poşetle kaymaya devam ediyor. Hem gençler hem çocuklar hem yaşlılar aynı anda kayıyor. Bizde özlemişiz bu işin zaten yaşı yok" ifadelerini kullandı. - DÜZCE