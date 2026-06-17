Düzce\'de Kaymakam Atamaları Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Düzce'de görev yapan iki kaymakamın görev yeri değişirken, Çilimli Kaymakamlığı görevine Siirt'in Şirvan ilçesinden yeni atama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Düzce'de görev yapan kaymakamların görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Karar kapsamında Cumayeri Kaymakamı Şeyma Şendur, Kastamonu'nun Ağlı ilçesine kaymakam olarak atanırken, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ise Malatya Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Boşalan Çilimli Kaymakamlığı görevine ise Siirt'in Şirvan ilçesinde görev yapan Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş atandı.

Yeni atanan isimlerin önümüzdeki günlerde görevlerine başlaması bekleniyor. - DÜZCE