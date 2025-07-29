Düzce\'de Kedi-Köpek Kayıt Sistemi İçin Toplantı Düzenlendi

Düzce'de kedi-köpek kayıt sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, kamu kurumları arasında eşgüdüm ve iş birliğinin artırılması hedefiyle merkez ilçede bulunan köy ve mahalle muhtarlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Düzce genelinde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve kedi-köpek kayıt sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, kamu kurumları arasında eşgüdüm ve iş birliğinin artırılması hedefiyle merkez ilçede bulunan köy ve mahalle muhtarlarına yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ömer Sağlam başkanlığında düzenlenen toplantıya; Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin İşler ve Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Karalmaz katıldı.

Toplantıda, Merkez ilçemizde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına yönelik olarak; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasına ilişkin sorumluluklar, evcil hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vali Yardımcısı Sağlam, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının toplum sağlığı ve hayvan refahı açısından önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, bu alanda muhtarların sorumluluğunun önemli olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, bakımı ve yerel yönetimlerin görev ve yetkileri ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahipsiz hayvanların kontrolü, hayvan refahının sağlanması ve 5199 sayılı Kanun'un etkin şekilde uygulanması yönündeki çalışmaları paydaşlarla birlikte kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Toplantı sonunda kurum müdürleri soruları cevapladı. - DÜZCE