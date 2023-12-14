 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de köpeğin doğum günü partisindeki mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de köpeğin doğum günü partisindeki mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı

Düzce'de bir köpeğin doğum günü partisinde hediye olarak gelen mamalar, sahibi tarafından sokak hayvanlarına dağıtıldı. Sahibi, köpeğiyle birlikte Millet Bahçesi'ne giderek mamaları tabaklara koyarak sokak köpeklerini besledi. Seneye daha büyük bir organizasyon düşündüklerini belirten sahip, hayvanlarla ilgili güzel haberlerle farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Düzce\'de köpeğin doğum günü partisindeki mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı
14.12.2023 - 10:36,
Abone Ol

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 6. yaş günü partiyle kutlanan köpeğin doğum gününde hediye gelen mamalar, sahibi tarafından sokak hayvanlarına dağıtıldı.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde Sibel Kabasakal, king charles cinsi Gofret isimli köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutlamıştı. Pasta kesilen ve davetlilerin alkışları eşliğinde yeni yaşına giren Gofret'e hediye gelen mamalar, sahibi Kabasakal tarafından sokak köpeklerine dağıtıldı. Millet Bahçesi'ne köpeği Gofret ile giden Kabasakal, hediye mamaları tabaklara koyarak sokak köpeklerini besledi.

Seneye çok daha büyük bir doğum günü organizasyonu yapmayı planladığını anlatan Sibel Kabasakal, "Gofretin doğum gününü kutlamıştık ve bu kutlamaya yoğun katılım oldu. Katılımcıların hepsi de hediye olarak mama getirdiler. Bizde o mamaları Gofret ile birlikte sokak hayvanlarına dağıtmaya karar verdik. Hem geziyoruz hem sokak hayvanlarına mamaları dağıtıyoruz. Hem elimizdeki mamalar çıkmış oluyor. Bir farkındalık sağlamak istedim. Çünkü hayvanlarla ilgili çokça üzücü haberler izliyoruz. Birazda güzel haberlerle insanların karşısına çıkmak istedik. Sonuçta bir birey onlarda. Doğum günü de sadece insanlara ait bir şey değil. Benim ailemin bir bireyi olarak gördüğüm için bunu sadece hayvanseverler ve evinde hayvan besleyenler anlayabilir. O doğum gününden sonra kötü eleştiriler aldık ama çokta takılmadık. Bizi anlayanlar anladı. Sanatçılardan destek mesajları aldık. Yolda gezemez hale geldik. Herkes fotoğraf çektiriyor, gofret ile oynamak istiyorlar. Biraz popüler oldu bu arada. Seneye bütün arkadaşlarımızın ve sokak hayvanlarının da dahil olacağı daha büyük bir organizasyon düşünüyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce, Hayvanlar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de köpeğin doğum günü partisindeki mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı - Son Dakika


10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:56
İsmini 'Ali Eren Karadeniz' olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş
09:02
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF Başkanı'na sert eleştiri: Kabul edilemez bir yaklaşım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF Başkanı'na sert eleştiri: Kabul edilemez bir yaklaşım
09:01
TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını yükseltti TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını yükseltti
08:39
İbrahim Çelikkol, Kuş Uçuşu dizisindeki partneri Birce Akalay'ın iltifatı sonrası omzundan öptü İbrahim Çelikkol, Kuş Uçuşu dizisindeki partneri Birce Akalay'ın iltifatı sonrası omzundan öptü

Son Dakika
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
09:31 Gelin arabası gibi süslenen aracıyla boşanma davasına gitti
09:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş
09:02 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF Başkanı'na sert eleştiri: Kabul edilemez bir yaklaşım
09:01 TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını yükseltti
08:39 İbrahim Çelikkol, Kuş Uçuşu dizisindeki partneri Birce Akalay'ın iltifatı sonrası omzundan öptü
08:34 Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 10:34:36. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de köpeğin doğum günü partisindeki mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement