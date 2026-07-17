Yeni mahallelerin talepleri yerine getiriliyor - Son Dakika
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Yeni mahallelerin talepleri yerine getiriliyor

Yeni mahallelerin talepleri yerine getiriliyor
17.07.2026 19:34  Güncelleme: 19:35
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Kirazlı Mahallesi'nde eksik sokak tabelaları tamamlanarak yerlerine monte edildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlardan gelen taleplerin yerine getirilmesi yönündeki direktifleri doğrultusunda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Başkan Faruk Özlü, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programları çerçevesinde gelen talep ve isteklerin yerine getirilmesi için ince eleyip sık dokuyor. Kirazlı Mahallesinde gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar tarafından iletilen taleplerden sokak tabelası eksikliği Özlü'nün talimatları doğrultusunda çözüme kavuşturuldu. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan sokak tabelalarının üretimini tamamladı.

Tabelalar, ekipler tarafından belirlenen noktalara monte edilerek mahallenin hizmetine sunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni mahallelerin talepleri yerine getiriliyor - Son Dakika

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