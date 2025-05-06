Düzce'de Mantar Zehirlenmelerine Dikkat! - Son Dakika
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Düzce'de Mantar Zehirlenmelerine Dikkat!

Düzce\'de Mantar Zehirlenmelerine Dikkat!

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, zehirli mantarlardan korunmak için bandrollü kültür mantarları önerdi.

06.05.2025 08:24
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, doğada kendiliğinden yetişen mantarlarla ilgili olarak zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunarak bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebileceğini işaret eden Yasin Yılmaz, "Doğal ortamlarda yetişen mantarlar vatandaşlar tarafından çokça rağbet görüyor. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülüyor. Rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz. Doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalı" ifadelerinde bulundu.

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, mantarda bulunan zehrin 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığını bildirerek "Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebiliyor. Doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeli, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir" dedi.

Dr. Yılmaz son olarak ise; Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunduğunu ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşların 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabileceklerini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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