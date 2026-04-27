Düzce'de mehter takımının gösterisine vatandaşlardan büyük ilgi

Düzce Belediyesi Mehter Takımı'nın düzenlediği gösteri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü mehter geleneğini yaşatan Düzce Belediyesi, mehteran gösterisi düzenledi. Cedidiye Meydanı'ndan başlayan etkinlikte mehter takımı, İstanbul Caddesi boyunca marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Marşların ritmine kapılan bazı vatandaşlar korteje eşlik ederken, çevredeki vatandaşlar da gösteriyi ilgiyle takip etti. Cadde boyunca oluşan görüntüler renkli anlara sahne oldu. Yürüyüşün ardından Millet Bahçesi'ne ulaşan mehter ekibi, burada mini bir konser verdi. Seslendirilen mehter marşları alandaki kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı. - DÜZCE