Düzce'de Melen Su Park'ta çocuk oyun gruplarına zemin değişimi

Yerel

Düzce'de vatandaşların sıklıkla kullandığı Melen Su Park içerisinde bulunan çocuk oyun gruplarının zemininde değişim yapıldı.

Çocuklar için özel zemin planlaması yapan Düzce Belediyesi, Melen Su park içerisinde ki çocuk oyun gruplarına el attı. Bayram boyunca ailelerin mangal yapması beklenen alanda çocukların herhangi bir şekilde yaralanmasını istemeyen Düzce Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, oyun gruplarının zeminini kauçuk malzemeler ile kaplandı. - DÜZCE