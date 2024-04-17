Düzce'de Modern Sanayi Sitesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Düzce'de Modern Sanayi Sitesi İnşaatı Devam Ediyor

Düzce\'de Modern Sanayi Sitesi İnşaatı Devam Ediyor

Düzce Belediyesi tarafından Beslanbey Bölgesinde yapımı devam eden modern sanayi sitesinde, altyapı çalışmaları ile birlikte dükkanlarda ince işçilik çalışmaları da sürüyor. Çatı kaplamaları süren dükkanlar teslimata hazırlanıyor.

17.04.2024 18:35  Güncelleme: 18:39
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Düzce Belediyesi tarafından Beslanbey Bölgesinde yapımı devam eden modern sanayi sitesinde, altyapı çalışmaları ile birlikte dükkanlarda ince işçilik çalışmaları da sürüyor. Çatı kaplamaları süren dükkanlar teslimata hazırlanıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önemli projeleri arasında yer alan modern sanayi sitesinin inşaatı sürüyor. Kültür Mahallesi'ndeki eski sanayi çarşısında uygulanacak 'kentsel dönüşüm projesi' kapsamında, esnafların taşınacağı Beslanbey Bölgesine modern sanayi sitesi kuruluyor. Üçüncü etaptan oluşan ve toplam 385 dükkanın inşa edileceği modern sanayi sitesinin birinci etabında yer alan 112 dükkandaki çalışmalar devam ederken, diğer yandan altyapı çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Dükkanların çatı kaplamaları ve ince işçilik çalışmaları ile eş zamanlı olarak sanayi sitesinin yağmur suyu ve kanalizasyon hatları da inşa ediliyor. Ekipler tarafından, her bir adaya su deposu da yerleştiriliyor.

Düzce'nin en modern sanayi sitesindeki çalışmalar son aşamaya gelirken, yakında teslimat sürecinin başlayacağı da açıklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Modern Sanayi Sitesi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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