Düzce'de Modern Sanayi Sitesi Projesinde İkinci ve Üçüncü Etap İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Düzce'de Modern Sanayi Sitesi Projesinde İkinci ve Üçüncü Etap İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce\'de Modern Sanayi Sitesi Projesinde İkinci ve Üçüncü Etap İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce Belediyesi'nin geliştirdiği modern sanayi sitesi projesinin ikinci ve üçüncü etaplarında inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Toplamda 385 dükkanın yer alacağı projede, 164 dükkan için temel beton döküm işlemleri devam ediyor.

26.03.2025 15:48  Güncelleme: 15:50
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Düzce Belediyesi'nin birinci etabını tamamladığı modern sanayi sitesi projesinde, ikinci ve üçüncü etaplardaki inşaat çalışmaları hızla sürüyor. 164 dükkanın yer alacağı projede temel beton döküm işlemleri devam ediyor.

Faruk Özlü'nün projeleri doğrultusunda Beslanbey bölgesinde inşa edilen modern sanayi sitesi projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Toplamda 385 dükkanın bulunacağı ve 112 dükkandan oluşan birinci etabın tamamlandığı sanayi sitesinin ikinci ve üçüncü etabında yer alan 164 dükkanın inşaat çalışmaları sürüyor. Elektrik, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı donanımlarına sahip projede, her biri 8 metre genişliğinde ve 12 metre uzunluğunda olan asma katlı dükkanlar yer alıyor. 120 metrekare kullanım alanına sahip dükkanlar, fonksiyonel tasarımıyla sanayi esnafına verimli çalışma ortamı sunacak.

Düzce Beltaş A.Ş. tarafından yürütülen projede, temel atma hazırlıkları devam ediyor. Yapım çalışmaları planlandığı gibi hızla ilerlerken, dükkanların kısa süre içerisinde tamamlanması ve esnaflara teslim edilmesi hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Modern Sanayi Sitesi Projesinde İkinci ve Üçüncü Etap İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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