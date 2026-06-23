Şef adayları hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Şef adayları hünerlerini sergiledi

Şef adayları hünerlerini sergiledi
23.06.2026 13:05  Güncelleme: 13:07
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Düzce Belediyesi'nin 'Mutfak Atölyesi Tarım Akademisinde Kuruluyor' projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler, tadım gününde profiterol tatlısıyla beğeni topladı. Proje, kadınların gıda sektöründe istihdamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen 'Mutfak Atölyesi Tarım Akademisinde Kuruluyor' projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler, düzenlenen tadım gününde hünerlerini sergiledi. Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, şef adaylarının özenle hazırladığı profiterol tatlısı katılımcılardan tam not aldı.

Düzce Belediyesi tarafından Düzce mutfağının markalaştırılması ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan kadınların gıda ve hizmet sektöründe istihdamını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen 'Mutfak Atölyesi Tarım Akademisinde Kuruluyor' projesi çerçevesinde eğitimler devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) desteklenen proje kapsamında teorik ve uygulamaları eğitim alan kursiyerler, Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen tadım günü etkinliğinde hünerlerini sergiledi.

Etkinlikte şef adayları tarafından hazırlanan profiterol, Mutfak Sanatları Merkezi'ne gelen misafirlere ikram edildi. Misafirler arasında Koruyucu Sağlık Uzmanı ve Mikrobiyolog Prof. Dr. Oğuz Özyaral da yer aldı. Özenle hazırlanan tatlı, lezzeti ve sunumuyla davetlilerden tam not aldı.

Tadım günü etkinliği sayesinde kursiyerler de profesyonel bir mutfak ortamında müşteri geri bildirimlerini doğrudan alma şansı yakaladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şef adayları hünerlerini sergiledi - Son Dakika

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