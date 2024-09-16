Düzce\'de Öğrencilere Kent Kart Desteği

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. kente okumak için gelen üniversite öğrencileri için Düzce Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde Kent Kart noktası oluşturdu.

Ulaşım A.Ş. üniversite öğrencilerinin Kent Kartı kısa süre içerisinde temin etmeleri için Düzce Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde Kent Kart noktası kurdu. Hem Cedidiye Mahallesi Kazım Demir İş Merkezinde hem de Üniversite kampüsündeki öğrencilere saat 08.30 ile 17.30 arasında hizmet vermeye devam ediyor. Öğrenciler aktif öğrenci belgesi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yapabiliyor. - DÜZCE