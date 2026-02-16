Ölç, fark et, hareket et Düzce - Son Dakika
16.02.2026 17:20  Güncelleme: 17:21
Düzce Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla 'Ölç, Fark Et, Hareket Et' kampanyasını başlattı. Millet Bahçesi'nde ücretsiz vücut analizleri yapılarak vatandaşlara spor tesisleri hakkında bilgi veriliyor.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün başlattığı "Ölç, Fark Et, Hareket Et" kampanyası kapsamında Millet Bahçesi'nde ücretsiz vücut analizleri yapılıyor. Vatandaşlar hem spor tesisleri hakkında bilgilendiriliyor hem de sağlıklı yaşama teşvik ediliyor.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, sağlıklı yaşamı ve sporu teşvik etmek amacıyla "Ölç, Fark Et, Hareket Et" kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında Millet Bahçesi girişinde kurulan stantlarda vatandaşların vücut kitle endeksi ve vücut analiz ölçümleri ücretsiz olarak yapılıyor. Ölçümlerin ardından katılımcılara belediye bünyesinde hizmet veren spor tesisleri hakkında bilgi verilerek spora yönlendirme sağlanıyor. Ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Ofisi için de üyelik kayıtları alınıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün "Spor Şehri Düzce" hedefi doğrultusunda kampanyayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızı spora teşvik ederek sağlıklı bir yaşam için uzman eğitmenlerimiz eşliğinde rehberlik hizmeti vereceğiz. Ayrıca pazartesi günleri Bahçeşehir ve Aziziye Sağlıklı Yaşam Merkezlerimizde ücretsiz diyetisyen desteği sunacağız. Hareket Mahallemde etkinliği, Hareket Okulumda etkinliği, açık hava spor faaliyetleri ile birlikte kampanyamıza katılan vatandaşlarımız arasında çekiliş yaparak 5 kişiye bir aylık fitness üyeliği hediye edeceğiz. Sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Millet Bahçesindeki stantlarımıza bekliyoruz. Hareket Et Düzce" dedi.

Antrenör Kerime Karataş ise kullanılan analiz cihazının; toplam vücut ağırlığı, kas kütlesi, bölgesel kas ve yağ oranları, iç yağlanma ve vücut su miktarını ölçerek detaylı rapor sunduğunu belirterek, "Sağlıklı bir yaşam yalnızca kilo kaybıyla değil; kas oranının artırılması ya da korunması ve yağ oranının azaltılmasıyla mümkündür. Tüm vatandaşlarımızı ücretsiz ölçüm için Millet Bahçesi'ndeki stantlarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında Millet Bahçesi'nde kurulan stantlarda bir ay boyunca vücut analiz ölçümleri devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel, Düzce, Spor, Son Dakika

