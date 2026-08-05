Oltaya takılan Batağan Kuşu’nu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Oltaya takılan Batağan Kuşu’nu itfaiye kurtardı

Oltaya takılan Batağan Kuşu’nu itfaiye kurtardı
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Düzce Korugöl Tabiat Parkı'nda amatör balıkçıların bıraktığı oltaya takılan Küçük Batağan kuşu, itfaiye dalgıç ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kuş, veteriner bakımının ardından doğal yaşam alanına salındı.

Düzce Korugöl Tabiat Parkı'nda amatör balık avcılarının bıraktıkları olta kancasına takılarak yaralanan 'Küçük Batağan Kuşu', Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahalesiyle kurtarıldı.

Korugöl Tabiat Parkı'nda amatör balık avcıları tarafından göle bırakılan oltanın kancasına Küçük Batağan Kuşu takıldı. Çırpınmasına rağmen kancadan kurtulamayan ve yaralanan hayvan için yetkililerden yardım istendi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, göle girerek olta kancasına takılan su tavuğunu bulunduğu yerden kurtardı. Ekiplerin titiz çalışması sayesinde su tavuğu daha fazla zarar görmeden sudan çıkarıldı.

Kurtarılan yatağan kuşu, enfeksiyon riskine karşı göğsüne giren olta kancasının veteriner hekim tarafından çıkarılmasının hemen ardından gerekli bakımının sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek gözetim altına alındı.

Küçük Batağan Kuşu, sağlığına kavuşturulması sonrasında yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Yerel, Düzce, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltaya takılan Batağan Kuşu’nu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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