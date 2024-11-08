Düzce'de Organ Bağışı Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Düzce'de Organ Bağışı Haftası Etkinliği

Düzce\'de Organ Bağışı Haftası Etkinliği

Düzce'de Atatürk Devlet Hastanesi'nde organ bağışı farkındalığı için etkinlik düzenlendi.

08.11.2024 13:16
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Düzce Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan programla organ bağışına dikkat çekildi.

Düzce'de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi organ ve doku bağışı birimince etkinlik programı düzenlendi. Devlet Hastanesi Konferans Salonunda Organ ve Doku Bağışı Biriminde koordinasyonunda hastanenin Yoğum Bakım Uzmanı Dr. Zehra Mermi Bal tarafından hastanede görev yapan personellere yönelik "Organ Bağışının Önemi ve Organ Nakli" konusunda sunum gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ekipleri poliklinik hizmet alanında stant açarak vatandaşlara ve personele organ bağışının önemi konusunda bilgilendirilmelerde bulunuldu ve hazırlanan broşürlerin dağıtımı yapıldı. Ayrıca organ bağışı yapmak isteyenlerin başvuruları alındı ve organ bağışının hayat kurtardığı bilinci ile herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Organ Bağışı Haftası Etkinliği - Son Dakika

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