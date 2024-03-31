Düzce\'de oy verme işlemi sona erdi

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00'ı göstermesi ile sona erdi. Sandıkların kapanması ile oy sayma işlemine geçildi.

Düzce'de vatandaşlar belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi ve muhtarlık seçimleri için sabah saatlerinde sandık başına gitmişti. Sandıklar saat 17.00'yi göstermesi ile birlikte oy verme işlemi sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı.

299 bin 466 seçmenin bulunduğu il genelinde bin 65 sandıkta oy kullanıldı.

Ayrıca il genelinde 736 jandarma, bin 92 polis ve 7 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam bin 835 güvenlik görevlisi görev yapıyor. - DÜZCE