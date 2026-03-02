Düzce Belediyesi\'nden Ramazan etkinliği

Düzce Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında tasavvuf müziği sanatçısı Umut Mürare'yi Düzcelilerle buluşturdu.

Düzce Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla hazırlanan etkinlik takvimi doğrultusunda ilk program gerçekleştirildi. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte tasavvuf müziğinin sevilen ismi Umut Mürare, Düzceli vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının ruhuna uygun ilahi ve tasavvuf eserlerinin seslendirildiği gecede, katılımcılar da ezgilere eşlik etti.

Umut Mürare, "Atmosfer çok güzeldi. Düzce bizim ikinci evimiz gibi. Zaman zaman çeşitli etkinlikler vesilesiyle bizleri davet ediyorlar. Düzce'de kardeşlerimizle buluşuyoruz. Her Ramazan Düzce gerçekten bir başka güzel oluyor. Bugün de güzel bir konser icra ettik. Katılım da güzeldi. İnşallah bundan sonraki etkinliklerde Düzceli kardeşlerimizle buluşmayı arzu ediyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri; 7 Mart'ta Candaş Gümüş konseri, 10 Mart'ta Merve Gülcemal söyleşisi ve 15 Mart'ta Sedat Uçan ilahi konseri ile devam edecek. - DÜZCE