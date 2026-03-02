Düzce Belediyesi'nden Ramazan etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Belediyesi'nden Ramazan etkinliği

Düzce Belediyesi\'nden Ramazan etkinliği
02.03.2026 10:01  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında tasavvuf müziği sanatçısı Umut Mürare'yi konuk etti. Programda ilahi ve tasavvuf eserleri seslendirilirken, katılımcılar da ezgilere eşlik etti.

Düzce Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında tasavvuf müziği sanatçısı Umut Mürare'yi Düzcelilerle buluşturdu.

Düzce Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla hazırlanan etkinlik takvimi doğrultusunda ilk program gerçekleştirildi. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte tasavvuf müziğinin sevilen ismi Umut Mürare, Düzceli vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının ruhuna uygun ilahi ve tasavvuf eserlerinin seslendirildiği gecede, katılımcılar da ezgilere eşlik etti.

Umut Mürare, "Atmosfer çok güzeldi. Düzce bizim ikinci evimiz gibi. Zaman zaman çeşitli etkinlikler vesilesiyle bizleri davet ediyorlar. Düzce'de kardeşlerimizle buluşuyoruz. Her Ramazan Düzce gerçekten bir başka güzel oluyor. Bugün de güzel bir konser icra ettik. Katılım da güzeldi. İnşallah bundan sonraki etkinliklerde Düzceli kardeşlerimizle buluşmayı arzu ediyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri; 7 Mart'ta Candaş Gümüş konseri, 10 Mart'ta Merve Gülcemal söyleşisi ve 15 Mart'ta Sedat Uçan ilahi konseri ile devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ramazan etkinliği, Düzce Belediyesi, Etkinlikler, Belediye, Kültür, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nden Ramazan etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:51:31. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi'nden Ramazan etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.