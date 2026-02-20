Düzce'de Ramazan İlk Cuma Namazı Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Ramazan İlk Cuma Namazı Yoğunluğu

Düzce\'de Ramazan İlk Cuma Namazı Yoğunluğu
20.02.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazında camileri doldurdu, avlulara taşındılar.

Düzce'de vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını eda etmek için camileri doldurdu.

Kent merkezindeki Büyük Cami, Burhaniye ve Cedidiye camileri başta olmak üzere il genelindeki ibadethanelerde cuma namazı vaktinde yoğunluk yaşandı. Cami içlerinde kısa sürede yer kalmaması üzerine çok sayıda vatandaş, sıcak havanın da etkisiyle safları avlulara ve bahçelere taşıdı.

Cemaatin yoğunluğu havadan görüntülendi

Namaz öncesi okunan hutbe ve verilen vaazda, Ramazan ayının faziletlerine dikkat çekildi. Oruç ibadetinin manevi arınmaya katkısı, sabır ve şükrün önemi ile ihtiyaç sahiplerine destek olmanın gerekliliği cemaate anlatıldı. Paylaşma ve yardımlaşmanın bu ayın en temel değerleri olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Düzcelilerin Ramazanın ilk cuma namazı için cami avlularını ve bahçelerini doldurduğu o anlar dron ile havadan da kaydedildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Ramazan İlk Cuma Namazı Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:57:42. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Ramazan İlk Cuma Namazı Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.