Düzce'de Ramazan Öncesi Market Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Düzce'de Ramazan Öncesi Market Denetimleri Artırıldı

Düzce\'de Ramazan Öncesi Market Denetimleri Artırıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Ayı öncesinde marketlerde sıkı denetimler yaparak ürün etiketlerini ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. Ekipler, tüketici sağlığını korumak amacıyla esnaflara kurallar hakkında bilgi veriyor.

28.02.2025 17:08  Güncelleme: 17:10
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yıl boyunca düzenli olarak yaptığı denetimleri yaklaşan Ramazan Ayı öncesi sıklaştırdı. Vatandaşların alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan öncesinde marketlerde de denetim yapan ekipler raflardaki ürünleri kontrol etti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sorumluluk alanında hizmet veren marketlere yönelik etiket ve ürünlerin son kullanma tarihine yönelik denetimlerine Ramazan dolayısıyla hız verdi. Ramazan öncesi alışveriş yoğunluklarının yaşanması ile birlikte sahaya çıkan ekipler, raflardaki ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol ederek işyeri sahiplerine uyulması gereken kuralları hatırlatarak bilgi verdi.

Ramazan ayı başında sıklaştırılan denetimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanacağını belirten ekipler, tüketicinin korunması kanunu kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde halk sağlığının korunması ve vatandaşların herhangi bir zarar görmemesi amacıyla esnafları bilgilendirme çalışmalarını da sürdürecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Ramazan Öncesi Market Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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