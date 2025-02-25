Düzce\'de Sağlık Ekipleri Kar Yağışında Seferber Oldu

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Düzce(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, yoğun kar yağışı sebebiyle hastanelere ulaşamayan hastaları zor anlarında yalnız bırakmadı. Hasta olan çocukları kucaklarında taşıyan ekipler, yaşlıların ise paletli ambulanslarla yardımına koştu.

Yurdu etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası, Düzce'de de hayatı olumsuz etkiledi. Acil sağlık ekipleri yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yanlarında olmak için yoğun çaba harcadı. İl genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle merkeze bağlı Boğaziçi Beldesi Osmanca köyünde ikamet eden 84 yaşındaki hasta Sultan Mutlu'ya ulaşmak için acil sağlık ekipleri seferber oldu. Hasta yakınlarından gelen çağrı üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi Konuralp 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda bulunan Paletli Ambulansı görevlendirerek köye yönlendirdi. Yaklaşık bir saat süren zorlu mücadelenin sonunda yaşlı kadına ulaşan ekip, olay yerinde ilk müdahalesini yaparak, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne naklini gerçekleştirdi.

Kafa travması geçiren hastanın da yardımına koştular

Acil sağlık ekipleri ayrıca Yığılca ilçesi Aksaklar Köyü'nde düşme sonucu kafa travması geçiren H.K. içinde seferber oldu. Hasta yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine ekipler, zor şartlarda da olsa köye ulaşarak vatandaşa yardımcı oldular. Olay yerinde ilk müdahalesini yapan ekipler yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdılar. - DÜZCE