Düzce\'de vatandaşları buluşturan anlamlı program

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ile İl Müftülüğü iş birliğinde "Secdeden Semaya: Miraç ve Namaz Gecesi" programı düzenlendi. Manevi atmosferiyle gönüllere dokunan programda, Miraç Gecesi'nin anlam ve önemine dikkat çekildi.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve semazen gösterisi yer alırken, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Gece boyunca yapılan dualarla birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekiştirildi. Düzce Belediyesi ve Düzce İl Müftülüğü yetkilileri, bu anlamlı gecede kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür ederek, böylesi manevi programların toplumun ortak değerlerini güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE