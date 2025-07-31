Düzce\'de Sıfır Atık Oyuncak Müzesi Açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi iş birliği ile 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında hayata geçirilen, evsel ve sanayi atıklarıyla yapılan oyuncakların sergilendiği 'Düzce Sıfır Atık Oyuncak Müzesi' büyük ilgi görüyor.

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Vali Selçuk Aslan'ın koltuğuna temsili vali olarak oturan 12 yaşındaki Elif Su Tanay'ın kentte oyuncak müzesi kurulması talebiyle başlayan ve daha sonra oluşturulan 'Sıfır Atık Oyuncak Müzesi' Düzce Belediyesi Bilim Merkezi bünyesinde açıldı. İçerisinde evsel atıklar ile sanayi atıklarından yapılan yüzlerce oyuncağın bulunduğu oyuncak müzesi özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklar ile öğretmenleri tarafından büyük ilgi görüyor. Anaokulu eğitimine devam eden çocuklar ile öğretmenlerine ilham kaynağı olan oyuncak müzesinde görülen oyuncakların ya aynısı yapılmaya çalışılıyor yada atık olarak görülen malzemelerin nasıl sanat eserine çevrileceği görülmüş oluyor.

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gündüz Bakımevi öğrencileri de oyuncak müzesini gezdiler. Öğretmenleri minik öğrencilere, atık malzemelerden yapılan oyuncakları göstererek, evlerinde atık malzemeleri değerlendirebileceklerini söylediler.

Anaokulu öğretmeni Şükran Uygun, oyuncak müzesinin farkındalık oluşturulması adına ciddi bir proje olduğuna dikkat çekerek "Bence her çocuğun hayal gücünü geliştirmesi açısından, kendi evimizde de malzemeleri biriktirerek, neler yapılabileceği yönünde farkındalık oluşturmak açısından çok güzel bir proje olmuş. Bizler gezerek, hatta ilerleyen zamanlarda okul olarak bizler de destek vererek, bu müzeyi genişletebileceğimizi düşünüyorum. Yapımında emeği geçen Vali bey başta olmak üzere, projeye destek veren belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklar için inanılmaz yararlı bir müze olmuş" dedi. - DÜZCE