Düzce'de Su Kesintisi ve Basınç Sorunu Uyarısı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de, Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından içme suyu arıtma tesisi ana isale hattının giriş bağlantısı yapımından dolayı su kesintisi ve su basınç sorunu uyarısı yapıldı.

Düzce Belediyesi su kesintisi ve basınç sorunu ile ilgili uyarı yaptı. Yapılan uyarıda "Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından içme suyu arıtma tesisi ana isale hattının giriş bağlantısı yapımından dolayı şehrimizin genelinde su kesintisi ve su basınç sorunu yaşanacaktır. Meydana gelecek olan su kesintinin giderilmesi için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalara devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE