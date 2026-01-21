Düzce\'de suyun metreküp fiyatı 23 TL oldu

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce'de su ücretlerinin aynı ölçekteki belediyelerden daha ucuz olduğunu ifade ederek yarı yarıya hesaplanması gereken atık su bedelinin sabit 6 TL olduğunu, evsel atık bedellerinin ise farklı bir hizmetin karşılığı olarak 12 taksit şeklinde faturalara yansıtıldığını belirtti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden özellikle sosyal medyada çeşitli basın kuruluşları ve meclis üyelerinin su faturalarına ilişkin yaptığı haberler ve ortaya attığı asılsız iddialara yanıt olarak bir basın açıklaması yaptı. Düzce'de su fiyatlarına yapılan zam oranı, faturalarda görünen ödeme kalemleri ile hesaplama yöntemlerini ayrıntıları ile açıklayan Günden, Bolu Belediyesi'ni örnek gösterme gerekçesini de kamuoyu ile paylaştı.

Su fiyatı 23 TL atık su bedeli ise 6 TL

Açıklamasında önce 2026 yılı fiyat güncellemelerinden söz eden Günden, yarı yarıya hesaplanması gereken Atık Su Bedelinin Düzce'de üçte bir oranından daha az ücretlendirildiğini ifade ederek;

"Son günlerde özellikle sosyal medyada su faturaları ile ilgili yanlış bir algı ve matematiksel hesaplama yapıldığı üzere doğru bilgileri paylaşmamız gerekiyor. 2026 yılı için Düzce'de suyun metreküp fiyatı 23 TL'dir. Geçen yıl bu fiyat 18,6 TL idi. Biz bu yıl için %27 oranında zam yaptık ve yeni fiyat 23 TL oldu. Atık su bedeli ise tüketilen su bedelinin yarısı kadar hesaplanır. Bizde suyun birim fiyatı 23 TL, Atık su bedeli ise 6 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

"Evsel atık bedeli kirleten öder ilkesine dayalı bir uygulamadır"

Günden açıklamasında Evsel Atık Bedeli ödeme yöntemlerinden bahsederek Bolu Belediyesi'nin uygulamaları üzerinden konuya açıklık getirdi. Günden: "Su faturalarında gördüğümüz Evsel Atık Bedeli, bütün belediyelerde 'Kirleten, Öder' ilkesine dayalı şekilde; bir mesken ya da işyerinde çıkan çöplerin bertaraf maliyeti hesaplanır, bu maliyet işyerleri ve meskenler sayısına bölünerek hesaplanır. Düzce'de maliyetin hesaplama oranı, yüzde 33'ü işyerlerinde, yüzde 66'sı meskenlerdedir. Hiç su tüketimi olmasa bile Evsel Atık Bedeli çıkar çünkü bu bedel farklı bir hizmetin karşılığıdır. Belediyeler Evsel Atık Bedelini iki şekilde tahsil eder; normal şartlarda bu kalem yıllık tek seferde ödenmesi gereken bir rakamdır. Örneğin Bolu Belediyesi bunu bir yılda iki taksit şeklinde Emlak, ÇTV vergileri içinde tahsil eder. Biz Düzce Belediyesi olarak vatandaşımıza külfet olmaması adına bu bedeli su faturalarına yansıtıyor ve 12 taksit şeklinde alıyoruz."

"Su bedeli Düzce'de çok daha ucuz"

Su faturaları üzerinden oluşturulmaya çalışılan yanlış algıyı örneklerle düzelten Başkan Yardımcısı Günden, Düzce ile Bolu'nun su bedellerini kıyaslayarak; "Yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum, Bolu Belediyesi'nden örnek vermemizin sebebi bize en yakın il olmasıdır. Bolu'da 25 metreküp su tüketen bir hanenin sadece tükettiği su için ödemesi gereken bedel 1,118 TL 50 Kuruş, Düzce'de 25 metreküp su tüketen bir hanenin ödemesi gereken tutar 725 TL'dir. Bolu'daki faturaya ilave olarak Evsel Atık Bedelinin 12'de bir taksitini de eklersek 1,381 TL oluyor, Düzce'de eklersek 921 TL oluyor" ifadelerini kullandı.

İşyerlerinde su bedellerinin hesaplanmasında üç farklı kriterin gözetildiğini belirten Günden, ticari alanın metrekaresi, çalışan sayısı ve kullanıcı sayısının su tüketimi hesaplamasında önemli kriterler olduğunun altını çizdi. - DÜZCE