Düzce'de Tahribatsız Muayene Eğitimi - Son Dakika
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Düzce'de Tahribatsız Muayene Eğitimi

Düzce\'de Tahribatsız Muayene Eğitimi

Öğrenciler, tahribatsız muayene eğitiminde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdi.

06.11.2024 09:12
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Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen uygulamalı tahribatsız muayene eğitiminde öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik motivasyon kazandı.

Gümüşova Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda etkinliğe Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Yılmaz, özel bir firmanın Kalite Müdürü Mutlucan Giden ve Kalite İş Geliştirme Sorumlusu Mehtap Kaya'nın konuşmacı olarak yer aldığı programda, öğrencilere tahribatsız muayene yöntemlerinin kapsamlı bir şekilde tanıtıldı.

Tahribatsız muayene yöntemlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı programda, bu yöntemlerin sanayide kullanımı ve kalite kontrol süreçleri hakkında bilgi verildi. Ultrasonik test, radyografik muayene, manyetik parçacık testi ve sıvı penetrant testi gibi birçok teknik ise uygulamalı olarak öğrencilere anlatıldı.

Tahribatsız muayene alanındaki iş ve staj imkanları hakkında önemli bilgilerin de verildiği konferansta Mutlucan Giden ve Mehtap Kaya, sektörün geleceği ve firmalarındaki kariyer imkanları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uygulamalı Tahribatsız Muayene Eğitimi kapsamında, uzman akademisyenler ve sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek sektördeki uygulamalara yönelik bilgi sahibi olma fırsatı yaşayan öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik motivasyon kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Teknoloji, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Tahribatsız Muayene Eğitimi - Son Dakika

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