Düzce\'de Tarımsal Sulama İçin Protokol İmzalandı

Yerel

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Ovası Sulama Birliği Başkanı Ebubekir Uzgur ve Sulama Birliği Müdürü Barış Şimşek'i kabul ederek, birlik tarafından tespit edilecek bir projede çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı kanal ve kanaletlerin temizliği için iş makinası desteği sağlanmasına yönelik protokol imzaladı.

İmzalanan protokol ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Düzce Ovası Sulama Birliği tarafından tespit edilecek bir projede çiftçilerimizin tarımsal sulamada kullandığı kanal ve kanaletlerin temizliği için iş makinası desteği sağlayacaktır.

Protokol töreninde konuşan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, protokolün taraflara hayırlar getirmesini temenni ederek, "Düzce Ovası çok bereketli topraklara sahip. Üreticilerimizin kazancının artırılması için ürün ve üretim artışı gerekli. Bu da bilinçli bir tarımsal sulama ile mümkün. Ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm üreticilerimizin ve bu amaca yönelik faaliyet gösteren Düzce Ovası Sulama Birliği Başkanlığının destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE