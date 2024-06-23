Düzce'de Üçgöller Turizm Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Üçgöller Turizm Projesi Devam Ediyor

Düzce\'de Üçgöller Turizm Projesi Devam Ediyor

Düzce'nin turizminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen Üçgöller destinasyon projesi çalışmaları hızla ilerliyor. Vali Selçuk Aslan, proje alanlarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

23.06.2024 09:35  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce turizmine farklı bir bakış getirecek Üçgöller çalışması devam ediyor. Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin turizminin geliştirilmesi amacıyla İl Özel idaresi tarafından yürütülen Üç göller destinasyon projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Düzce'nin turizmde halk ettiği yeri alması için Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yoğun bir çalışma yürütüyor. Düzce'de hayata geçirilecek olan Üçgöller projesi de turizmin gelişmesi adına önemli olacak.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediyesi ve TURSAB tarafından çalışmaları yürütülen Korugöl Tabiat Parkı, İl Özel İdaresi tarafından alt/üst yapı çalışmaları devam eden Yeşilay Yaylagöl uluslararası kamp merkezi ile yine İl Özel İdaresi tarafından proje/etüt ve izin süreçleri yürütülen Sülüklügöl HİS göleti çalışma alanlarını yerinde görerek, bilgiler aldı.

Düzce'nin sahip olduğu turizm potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek adını ilin tüm paydaşlarıyla güzel bir çalışma yürütüldüğünü işaret eden Vali Aslan, "Bu çerçevede ilimiz adına yeni bir destinasyon oluşturulması için otoban gişelerine 2 kilometre mesafede çok rahatlıkla ulaşılabilir değerlerimizden olan Korugöl ve Yaylagöl'deki çalışmalara eski adıyla Sülüklügöl yeni adıyla Saklıgöl'ü de dahil edip bir master çalışmayla üç gölümüzü birbirine bağlayacağız. Bu alanda trekking, bisiklet ve offroad güzergahları; günübirlik ve konaklama tesisleriyle bizleri de heyecanlandıran, ilimiz turizmine farklı bir bakış getirecek" ifadelerinde bulundu.

Selçuk Aslan, ayrıca Üçgöller çalışmasında gelinen mesafenin memnuniyet verici olduğunu, tamamlama konusunda daha yoğun emek ve gayret sarf edeceklerini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Selçuk, Düzce, Çevre, Yerel Haberler, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Üçgöller Turizm Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
08:34 Husiler’den Filistin’e destek Biri ABD’ye ait 2 dev gemiyi füzelerle imha ettiler Husiler'den Filistin'e destek! Biri ABD'ye ait 2 dev gemiyi füzelerle imha ettiler
07:55 Hastane bahçesinde silahlı çatışma Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı Hastane bahçesinde silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı
07:31 Küçük kardeşlerin sır ölümü Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı
07:58 Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti
00:25 Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
23:38 İsrail’de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek İsrail'de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek
23:19 Portekiz’e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
22:54 Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü
22:33 Ünlü iş insanı Vedat Aşçı’nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı Ünlü iş insanı Vedat Aşçı'nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı
22:27 Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok
22:09 Tokat’ta düğünde atılan havai fişekler kuru otları tutuşturdu Tokat'ta düğünde atılan havai fişekler kuru otları tutuşturdu
21:46 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 10:26:59. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Üçgöller Turizm Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement