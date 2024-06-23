Düzce\'de Üçgöller Turizm Projesi Devam Ediyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce turizmine farklı bir bakış getirecek Üçgöller çalışması devam ediyor. Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin turizminin geliştirilmesi amacıyla İl Özel idaresi tarafından yürütülen Üç göller destinasyon projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Düzce'nin turizmde halk ettiği yeri alması için Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yoğun bir çalışma yürütüyor. Düzce'de hayata geçirilecek olan Üçgöller projesi de turizmin gelişmesi adına önemli olacak.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediyesi ve TURSAB tarafından çalışmaları yürütülen Korugöl Tabiat Parkı, İl Özel İdaresi tarafından alt/üst yapı çalışmaları devam eden Yeşilay Yaylagöl uluslararası kamp merkezi ile yine İl Özel İdaresi tarafından proje/etüt ve izin süreçleri yürütülen Sülüklügöl HİS göleti çalışma alanlarını yerinde görerek, bilgiler aldı.

Düzce'nin sahip olduğu turizm potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek adını ilin tüm paydaşlarıyla güzel bir çalışma yürütüldüğünü işaret eden Vali Aslan, "Bu çerçevede ilimiz adına yeni bir destinasyon oluşturulması için otoban gişelerine 2 kilometre mesafede çok rahatlıkla ulaşılabilir değerlerimizden olan Korugöl ve Yaylagöl'deki çalışmalara eski adıyla Sülüklügöl yeni adıyla Saklıgöl'ü de dahil edip bir master çalışmayla üç gölümüzü birbirine bağlayacağız. Bu alanda trekking, bisiklet ve offroad güzergahları; günübirlik ve konaklama tesisleriyle bizleri de heyecanlandıran, ilimiz turizmine farklı bir bakış getirecek" ifadelerinde bulundu.

Selçuk Aslan, ayrıca Üçgöller çalışmasında gelinen mesafenin memnuniyet verici olduğunu, tamamlama konusunda daha yoğun emek ve gayret sarf edeceklerini belirtti. - DÜZCE