Düzce'de Umre Hazırlık Semineri - Son Dakika
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Düzce'de Umre Hazırlık Semineri

Düzce\'de Umre Hazırlık Semineri

Düzce İl Müftülüğü, umreciler için seminer düzenledi, ibadet ve dua vurgusu yapıldı.

05.10.2024 13:37
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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek olan umreciler için "Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri" yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu aracılığıyla umre vazifesini yerine getirmek üzere Düzce'den kutsal topraklara gidecek olan 86 umreci Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri ile bilgilendirildi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde umre ibadetinin önemine değinen İl Müftüsü Osman Aydın, şunları kaydetti: "Şimdi sizler duaların kabul edildiği kutsal topraklara yola çıkmak için hazırlanıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim de 'Eğer duanız olmasaydı Rabbim size niçin değer versin' ayeti kerimesinde belirtildiği gibi Rabbimizin değer verdiği kullar olmak için dua etmeliyiz. Sizler bu mübarek yolculuğunuzda daha çok dua etmeli, bundan önceki hatalarınızdan ders almalıyız. Duaların kabul edildiği topraklarda Filistin'e Lübnan'a ve tüm İslam coğrafyasına dua etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Seminer İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz'un "İbadet Bilinci ve Umre Menasiki" ve Şube Müdürü Cengiz Akça'nın "Temel Sağlık Bilgileri" dersleri devam etti. İl Vaizi Gülay Sözbir'in "Kadınlara Özgü Konular" dersi ile seminer sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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