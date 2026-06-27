Düzce\'de üreticilere tarım toplantısı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde üreticilerle bir araya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitkisel üretim ve hayvancılık konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik Köyü'nde üreticilerle bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çiftçilere bitkisel üretim ve hayvancılık alanlarında güncel bilgiler aktarıldı. Program kapsamında üretimde verimliliğin artırılması, doğru tarımsal uygulamalar, hayvan sağlığı ve yetiştiricilik konularında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Bilgilendirme toplantısında üreticilerin yönelttiği sorular uzman personeller tarafından yanıtlanırken, karşılıklı görüş alışverişiyle sektörün ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alındı.

Üreticilerle bir araya gelmeye ve tarımsal üretimi desteklemeye yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtildi. - DÜZCE