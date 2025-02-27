Düzce'de Uzay Hukuku Sempozyumu - Son Dakika
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Düzce'de Uzay Hukuku Sempozyumu

Düzce\'de Uzay Hukuku Sempozyumu

1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri sempozyumu Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

27.02.2025 14:43
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Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda 1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri sempozyumu düzenlendi.

Düzce Üniversitesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde, Düzce Valiliği'nin de destekleri ile düzenlenen 1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu'na iştirak etti. Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonuna katkıda bulunması açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası düzeyde ilk kez düzenlenen sempozyumda, uzay hukuku ve teknolojileri alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Uzay Hukuku Sempozyumu - Son Dakika

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