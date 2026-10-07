Düzce\'de Vali Makas başkanlığındaki toplantıda projelerin son durumu ele alındı

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen haftalık değerlendirme toplantısında, kent genelinde devam eden ve planlama aşamasında bulunan projeler ele alındı.

Düzce Valiliğinde, Vali Mehmet Makas başkanlığında haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlama aşamasında bulunan projelerin son durumu değerlendirildi. Vali Makas, projelerde gelinen aşama ve yürütülen çalışmalar hakkında vali yardımcılarından bilgi aldı. Toplantıda ayrıca önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.