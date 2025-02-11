Düzce'de Vergi İdaresi ve Ticaret Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Vergi İdaresi ve Ticaret Buluşması

Düzce\'de Vergi İdaresi ve Ticaret Buluşması

Gelir İdaresi ve Düzce Ticaret Odası, özel sektör sorunlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

11.02.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Eser, Düzce Defterdarı Rehyan Kökçü, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları ile Vergi Dairelerinin yetkilileri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Programda Düzce özel sektörünün yaşamış olduğu sorunlar, mevzuatlarla ilgili yaşanan aksiliklerden kaynaklanan sorunlar ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel sektöre yönelik geliştirilmesi ve iyileştirilmesi talep edilen uygulamalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ziyarette Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Eser, Düzce Defterdarı Rehyan Kökçü, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları ile Vergi Dairelerinin yetkililerine Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tanıtım filmi izletildi. Program sonunda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Eser'e hediye sepeti takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Vergi İdaresi ve Ticaret Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 22:02:40. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Vergi İdaresi ve Ticaret Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.